Рябинский посчитал закономерным поражение Ковалёва от Альвареса

Поражение российского боксёра Сергея Ковалёва в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом не является случайностью, результат боя закономерен, полагает глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Ковалёв проиграл Альваресу в титульном поединке техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
«Все видели бой, Канело отлично боксировал. Серёга уступил, но я по-прежнему считаю, что Серёга — отличный боксёр, один из лучших в мире. Просто Канело в данном случае оказался сильнее и много в чём переиграл, причём с начала боя.
Это не является какой-то случайностью, они оба обалденные боксёры, но Канело сейчас один из лучших вне зависимости от весовой категории, такому сопернику проиграть не стыдно», — цитирует Рябинского ТАСС.
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