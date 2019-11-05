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Нурмагомедов даст пресс-конференцию 8 ноября, перед турниром UFC в Москве

Нурмагомедов даст пресс-конференцию 8 ноября, перед турниром UFC в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, 8 ноября пообщается с журналистами и болельщиками в преддверии турнира организации в Москве, который пройдёт 9 ноября.

«Хабиб Нурмагомедов примет участие в сессии «вопрос-ответ», — цитирует представителя организаторов пресс-конференции ТАСС.

Главным поединком турнира UFC в Москве станет бой россиянина Забита Магомедшарипова и американца Келвина Каттара. Изначально главным боем должен был стать поединок Александра Волкова и Джуниора дос Сантоса, но бразильский спортсмен снялся с турнира из-за травмы, и организаторы объявили об изменениях, после того как новым соперником Волкова стал Грег Харди, бывший игрок в американский футбол.

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