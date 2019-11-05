Президент WBO опроверг то, что Альварес отказался от титула

Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил россиянина Сергея Ковалёва в титульном поединке в Лас-Вегасе 2 ноября и отобрал у соперника звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Альварес победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Вскоре стало известно, что Альварес откажется от титула, поскольку намерен вернуться в средний вес. Однако президент WBO Франциско Валькарсель опроверг информацию об отказе мексиканца от чемпионского звания.
«Альварес хочет сохранить пояс WBO в полутяжёлом весе», — приводит слова Валькарселя «Р-Спорт».
На счету Альвареса 53 победы в 56 поединках в профессиональном боксе. Мексиканец, чья профессиональная карьера началась в 2005 году, когда ему было всего 15 лет, потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью.
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