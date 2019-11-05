Кевин Ли передумал драться с Махачевым и нацелился на бой с Хабибом

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли после победы над Грегори Гиллеспи на турнире UFC в Нью-Йорке 2 ноября заявил, что хотел бы сразиться с Исламом Махачевым. Тренер Махачева Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пригласил бойца провести поединок в России.

Однако теперь Ли заявил, что его интересуют более статусные соперники.

«Я хочу участвовать в крупных боях. Мой следующий поединок должен быть масштабным. В лёгком весе много хороших бойцов, с которыми я могу подраться.

Честно говоря, я нацелен на бой с победителем поединка Хабиб — Фергюсон. Я хочу драться с чемпионом. Я понимаю, что мне нужны ещё одна или две победы, чтобы заслужить это право.

Я давно жду боя с Хабибом. Многие хотят моего реванша с Тони. Кто бы ни победил в чемпионском поединке, я хочу драться с ним», — цитирует Ли BJPenn.com.