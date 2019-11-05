Кевин Ли передумал драться с Махачевым и нацелился на бой с Хабибом

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли после победы над Грегори Гиллеспи на турнире UFC в Нью-Йорке 2 ноября заявил, что хотел бы сразиться с Исламом Махачевым. Тренер Махачева Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, пригласил бойца провести поединок в России.
Однако теперь Ли заявил, что его интересуют более статусные соперники.
«Я хочу участвовать в крупных боях. Мой следующий поединок должен быть масштабным. В лёгком весе много хороших бойцов, с которыми я могу подраться.
Честно говоря, я нацелен на бой с победителем поединка Хабиб — Фергюсон. Я хочу драться с чемпионом. Я понимаю, что мне нужны ещё одна или две победы, чтобы заслужить это право.
Я давно жду боя с Хабибом. Многие хотят моего реванша с Тони. Кто бы ни победил в чемпионском поединке, я хочу драться с ним», — цитирует Ли BJPenn.com.
- 5 ноября 2019
-
16:09
-
15:33
-
15:10
-
14:58
-
13:42
-
13:31
-
12:28
-
11:31
-
10:50
-
10:21
-
09:23
-
07:32
-
00:27
- 4 ноября 2019
-
23:59
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
20:58
-
19:35
-
18:31
-
17:25
-
16:03
-
15:31
-
15:05
-
14:02
-
13:40
-
13:04
-
12:05
-
11:02
-
10:02
-
09:12
-
01:08
-
00:36
- 3 ноября 2019
-
23:06
-
21:30