Промоутер Ковалёва: Сергей знал, что судьи не отдадут ему равных раундов

Кэти Дува, промоутер российского боксёра Сергея Ковалёва, прокомментировала поражение подопечного в титульном поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Ковалёв проиграл Альваресу техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился чемпионского титула в полутяжёлом весе по версии WBO.
«Ковалёв дрался с лучшим в мире боксёром и держался на уровне. Сергей допустил ошибку в 11-м раунде и в итоге поплатился. Такое случается.
Ковалёв не мог боксировать консервативно в чемпионских раундах, потому что знал, что судьи не отдадут ни одного равного раунда в его пользу. Он пошёл на риск и поплатился», — приводит слова Дувы «Р-Спорт».
На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а ещё один бой завершился вничью.
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