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Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года

Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Атлетическая комиссия штата Невада запретила российскому боксёру Сергею Ковалёву проводить поединки до 2 января 2020 года по медицинским показаниям. Об этом говорится в заявлении комиссии, сообщает ТАСС.

Также комиссия рекомендовала россиянину ограничиться бесконтактными тренировками до 16 декабря.

2 ноября в Лас-Вегасе Ковалёв в статусе чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке и лишился пояса. Ковалёв проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, причём после боя ему понадобилось дополнительное медицинское обследование.

На счету Ковалёва 39 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы (в том числе 29 нокаутом) и потерпел четыре поражения, а ещё один бой завершился вничью.

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