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Волков: американцы желают мне победы над Харди

Волков: американцы желают мне победы над Харди
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлом весе, рассказал, что американские любители MMA желают ему успеха в поединке с их соотечественником Грегом Харди. Волков и Харди, бывший игрок в американский футбол, которого обвиняли в домашнем насилии, подерутся на турнире организации в Москве 9 ноября.

«Чувствую, что американская аудитория стала за мной следить. Много приходит пожеланий от американцев, чтобы я побил его. Такого не было ни перед одним из моих боёв. Чувствуется, что там его не очень любят.

Если он поднимал руку на женщину — это недостойный для мужчины поступок. Ничего мужского в этом нет. Думаю, он сполна получит (или уже получил) за эту ситуацию и без меня. Я на него смотрю только со спортивной точки зрения», — приводит слова Волкова Sport24.

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