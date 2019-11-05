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Ромеро встретится с Адесаньей, если выиграет следующий бой

Ромеро встретится с Адесаньей, если выиграет следующий бой
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заинтересован в поединке с Йоэлем Ромеро, но Ромеро ( этого боя нужно провести ещё один победный поединок.

«Адесанья хочет бой с Йоэлем Ромеро. Ему интересен этот бой. Сейчас мы ведём переговоры о том, чтобы Ромеро в ближайшее время провёл поединок. Затем Адесанья встретитссраэль Адесанья в следующем поединке должен был встретиться с Пауло Костой, однако Коста снялся с турнира из-за травмы и операции на бицепсе. Предполагалось, что Косту может заменит Ромеро, однако Уайт опроверг эти предположения.

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