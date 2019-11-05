Одна из красивейших девушек в ММА анонсировала возвращение в октагон
Боец Bellator американка Валери Лоуреда анонсировала своё возвращение в октагон. О том, когда именно она проведёт следующий поединок и кто станет её соперницей, пока не сообщается.
«Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься», — написала спортсменка в своём твиттер-аккаунте.
Лоуреда дебютировала в Bellator и профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Второй свой поединок спортсменка провела в июне, победив Ларкин Дэш единогласным решением судей.
Лоуреда является обладательницей четвёртого дана по тхэквондо, что и является её основным арсеналом в октагоне, позволившим ей одержать две уверенных победы на старте карьеры.
Валери Лореда попала в бои не благодаря красивому телу — она выносит соперниц
Главная красавица компании, в которой дерётся Емельяненко, обладает потрясной фигурой и убойным ударом. В этот уик-энд она снова выиграла.
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