Одна из красивейших девушек в ММА анонсировала возвращение в октагон

Боец Bellator американка Валери Лоуреда анонсировала своё возвращение в октагон. О том, когда именно она проведёт следующий поединок и кто станет её соперницей, пока не сообщается.



«Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься», — написала спортсменка в своём твиттер-аккаунте.

Лоуреда дебютировала в Bellator и профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Второй свой поединок спортсменка провела в июне, победив Ларкин Дэш единогласным решением судей.



Лоуреда является обладательницей четвёртого дана по тхэквондо, что и является её основным арсеналом в октагоне, позволившим ей одержать две уверенных победы на старте карьеры.