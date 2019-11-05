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Одна из красивейших девушек в ММА анонсировала возвращение в октагон

Одна из красивейших девушек в ММА анонсировала возвращение в октагон
Бокс/ММА / ММА 0

Боец Bellator американка Валери Лоуреда анонсировала своё возвращение в октагон. О том, когда именно она проведёт следующий поединок и кто станет её соперницей, пока не сообщается.

«Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься», — написала спортсменка в своём твиттер-аккаунте.

Лоуреда дебютировала в Bellator и профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Второй свой поединок спортсменка провела в июне, победив Ларкин Дэш единогласным решением судей.

Лоуреда является обладательницей четвёртого дана по тхэквондо, что и является её основным арсеналом в октагоне, позволившим ей одержать две уверенных победы на старте карьеры.

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