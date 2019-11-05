Чемпионка UFC опубликовала фото. Из одежды на ней — только чемпионские пояса

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнажённую фотографию в «Твиттере». На Нуньес на фото надеты только два её чемпионских пояса — в легчайшем и полулёгком весе.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Аманды Нуньес.

Следующий бой Нуньес проведёт 14 декабря 2019 года. Её соперницей станет экс-чемпионка организации в полулёгком весе Жермейн де Рандами.



Бой пройдёт в легчайшем весе на турнире UFC 245. Проведение шоу запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Аманды Нуньес этот поединок станет вторым в 2019 году. В июле она досрочно справилась с Холли Холм. Что касается де Рандами, предыдущий раз она появлялась в октагоне также в июле 2019 года. На турнире в Сакраменто она нокаутировала Аспен Лэдд, продлив победную серию до пяти поединков.