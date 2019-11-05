Бивол: верю ли в свою победу над Альваресом? Несомненно

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол признался, что хотел бы провести поединок с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.



«Один и тот же вопрос последние несколько дней: хотел бы я встретиться с Саулем Альваресом? Ответ — однозначно да. Сейчас у него титул в моём весе, он одержал громкую победу, он одна из самых больших величин в нашем спорте.



С уважением отношусь к его достижениям, его боксу, его переходу в полутяжёлый вес. Надеюсь, он задержится у нас и мы сможем провести бой в полутяжах либо договоримся о лимите второго среднего. Верю ли в свою победу? Несомненно», — написал в своём инстаграм-аккаунте Дмитрий Бивол.

Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Дмитрия Бивола.