Бивол: верю ли в свою победу над Альваресом? Несомненно
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол признался, что хотел бы провести поединок с мексиканским боксёром Саулем Альваресом.
«Один и тот же вопрос последние несколько дней: хотел бы я встретиться с Саулем Альваресом? Ответ — однозначно да. Сейчас у него титул в моём весе, он одержал громкую победу, он одна из самых больших величин в нашем спорте.
С уважением отношусь к его достижениям, его боксу, его переходу в полутяжёлый вес. Надеюсь, он задержится у нас и мы сможем провести бой в полутяжах либо договоримся о лимите второго среднего. Верю ли в свою победу? Несомненно», — написал в своём инстаграм-аккаунте Дмитрий Бивол.
Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Дмитрия Бивола.
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