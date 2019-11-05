Адесанья: если Джонс хочет драться со мной, то пусть спускается в средний вес

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья заявил, что Джону Джонсу для боя с ним нужно будет спуститься в средний вес.



«Если Джон Джонс хочет драться со мной прямо сейчас, то пусть спускается в средний вес. Я готов позволить ему не стоять в очереди, поскольку он чемпион в полутяжёлом весе. Сейчас титул в среднем весе принадлежит мне. Я чемпион и планирую зачистить свою весовую категорию, как это сделал Джонс в полутяжах. Но Джон не станет переходить в мой вес, а вот я поднимался в категории в боксе и кикбоксинге. В ММА в итоге я сделаю то же самое», — приводит слова Исраэля Адесаньи ESPN.



Адесанья в следующем поединке должен был встретиться с Пауло Костой, однако Коста снялся с турнира из-за травмы и операции на бицепсе.