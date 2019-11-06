«Долго ждал и долго думал». Уокер рассказал о причинах поражения на UFC 244
Боец UFC Джонни Уокер прокомментировал поражение от Кори Андерсона на турнире UFC 244 и рассказал, как скоро он собирается вернуться в октагон.
«Я допустил одну небольшую ошибку — слишком долго сдерживал себя. Я долго ждал и долго думал. Больше такого не случится. Для меня это не поражение — это просто урок, который я усвоил. Сейчас я получил отстранение на полтора месяца из-за повреждения глаз, но у меня уже всё хорошо, так что я вернусь в октагон в начале 2020 года. Я в полном порядке и готов к следующему бою. Планирую провести поединок так скоро, как это возможно», — приводит слова Джонни Уокера MMAJunkie.
Для Уокера это поражение стало первым в UFC и четвёртым в карьере в профессиональных смешанных единоборствах.
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