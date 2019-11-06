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Стали известны цены на билеты на следующий бой Ф. Емельяненко

Стали известны цены на билеты на следующий бой Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / ММА 0

29 декабря в Японии состоится поединок бойцов смешанных единоборств россиянина Фёдора Емельяненко и американца Куинтона Джексона. По словам организаторов боя, билеты будут стоить от 4,5 до 63 тыс. рублей.

«Цены на билеты составят от 68,99 до 985,59 доллара», — приводит слова представителя организаторов ТАСС.

Последний поединок 43-летний Емельяненко провёл в январе 2019 года, когда уступил американскому бойцу Райану Бейдеру. Всего на счету россиянина 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, а ещё один поединок был признан несостоявшимся.

На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, 51 бой в MMA: 38 побед и 13 поражений.

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