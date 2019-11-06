Менеджер Макгрегора подтвердил, что следующим соперником Конора станет Серроне

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца Конора Макгрегора, подтвердил, что следующим соперником его подопечного станет американец Дональд Серроне. Ожидается, что Макгрегор и Серроне выйдут в октагон в Лас-Вегасе 18 января.
«Мы провели очень продуктивные переговоры с UFC, договорились по дате и договорились относительно оппонента для Конора. Контракт на бой с Серроне неизбежен. Не вижу ничего, что помешает этому. Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения.
Конор действительно готов провести три поединка в следующем году. Он хочет заниматься тем, что ему действительно нравится», — сказал Аттар в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как проиграл в титульном поединке российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе.
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