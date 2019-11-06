Тренеру, уволенной за откровенные фото, отказали в восстановлении на работе

Суд в Магнитогорске отказал в удовлетворении иска спортивного тренера детского центра «Максимум» Екатерины Конопенко о восстановлении её на работе.

Ранее девушку, более известную как поэтесса Катя Ганеши, уволили из-за откровенных фотографий в социальных сетях, сделанных более 10 лет назад. Из-за этого её уволили с работы детским тренером по кикбоксингу, а также начали проверять силовики.

«Сегодня состоялось заключительное судебное заседание. На принятие решения судье потребовалось не более 10 минут. Никакой объективности.

Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, была отклонена. Судья отклонила видеоролики, доказывающие, что представители ответчика сами непрестанно демонстрировали мои обнажённые фотографии и принуждали к их просмотру родителей воспитанников и самих детей.

В течение всего судебного процесса родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, несмотря на эту поддержку и объективные доказательства, суд принял, по моему мнению, заранее подготовленное решение», — цитирует Конопенко Znak.com.

По мнению Конопенко, суд принял во внимание фотографии, на которых были изображены по большей части другие женщины, снявшиеся в той фотосессии. Апелляцию она начнёт готовить после получения мотивированного решения суда.