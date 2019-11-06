Холифилд дал совет Джошуа перед боем с Руисом

Знаменитый боксёр Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, рассказал, что, по его мнению, должен сделать Энтони Джошуа, чтобы победить Энди Руиса в матче-реванше в Саудовской Аравии завтра, 7 декабря. В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
«Джошуа знает, что ему нужно внести изменения ко второму бою. Руис гонял Энтони по углам. Ему надо найти спарринг-партнёра, который будет прессинговать его так же, как Руис.
Если ты чемпион, нужно работать со спарринг-партнёрами, которые будут оказывать давление. Нет смысла приглашать спарринг-партнёра, который смотрит на тебя и думает, что никогда в жизни не станет тобой.
У меня были разные спарринг-партнёры. Я хорошо платил им, чтобы они попытались меня побить. Только так можно подготовиться к поединку», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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