Уайт подтвердил желание Густафссона вернуться в UFC
Президент UFC Дэна Уайт подтвердил желание Александера Густафссона вернуться в UFC.
«Мы говорили с Алексом Густафссоном, и он определённо хочет драться», — приводит слова Дэны Уайта MMANews.
Густафссон объявил о завершении карьеры после поражения от Смита на турнире UFC Fight Night 153. 11 декабря Густафссона ждёт борцовская схватка с Антоном Туркалом.
Густафссон в общей сложности провёл 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 18 побед и потерпев 6 поражений. В последних двух поединках Густафссон потерпел два поражения — сначала в титульном поединке от Джона Джонса, а затем от Энтони Смита 1 июня 2019 года.
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