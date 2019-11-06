Нурмагомедов призвал болельщиков посетить турнир UFC в Москве

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов призвал болельщиков поддержать участников турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Напомним, событие состоится 9 ноября в Москве.

«Всем любителям смешанных единоборств. В эту субботу в Москве, на ЦСКА Арене, пройдёт грандиозный турнир UFC Moscow. В нём примут участие наши соотечественники, одни из лучших бойцов мира, которые нуждаются в нашей поддержке. Приглашаю всех поддержать наших ребят в этих непростых битвах. Дай бог я буду там. А нашим пацанам желаю только побед, и самое главное берегите своё здоровье», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Главным поединком турнира в Москве станет противостояние Забита Магомедшарипова и Кэлвина Кэттера.