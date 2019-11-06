Магомедшарипов: такая поддержка впервые в моей жизни

Боец UFC Забит Магомедшарипов признался, что никогда не ощущал такой поддержки в преддверии поединков, которую получил сегодня, 6 ноября, в ходе общения с прессой и фанатами на открытой тренировке перед турниром промоушена в Москве.

«Это было мощно. Спасибо всем, кто пришёл, такая поддержка впервые в моей жизни. Даже не представляю, что будет на «ЦСКА-арене» 9 ноября», — написал спортсмен на своей странице.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».

Напомним, бой с участием Забита станет главным событием турнира UFC Fight Night 163 в Москве. Россиянин встретится с Кэлвином Кэттером. В соглавном бою вечера выступит тяжеловес Александр Волков, его соперником будет Грег Харди.