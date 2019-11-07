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Тренер Ковалёва считает, что Сергей в бою с Альваресом превзошёл ожидания

Тренер Ковалёва считает, что Сергей в бою с Альваресом превзошёл ожидания
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Бадди Макгирт, судя по всему, считает, что в противостоянии с Саулем Альваресом его подопечный действовал успешно.

«Хочу поприветствовать Сергея. В субботу он превзошёл ожидания боксёрского мира. Для обоих бойцов этот поединок получился сложным. Мы пришли и делали то, что и собирались. Мы принесли с собой настоящий ад и джеб. Сергей, наслаждайся обществом семьи до тех пор, пока мы не вернулись в зал», — написал Макгирт.

Соответствующий пост можно увидеть на странице специалиста в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сергей Ковалёв нокаутом в одиннадцатом раунде проиграл Саулю Альваресу. Возможно, россиянин вернётся на ринг в 2020 году.

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