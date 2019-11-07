Каттар поблагодарил Магомедшарипова за согласие на бой

Американский боец смешанных единоборств Келвин Каттар поблагодарил россиянина Забита Магомедшарипова за то, что тот согласился провести поединок с ним. Каттар занимает 11-е место в рейтинге бойцов UFC полулёгкой весовой категории, а Магомедшарипов — пятое.
Каттар и Магомедшарипов сразятся на турнире UFC в Москве, который пройдёт послезавтра, 9 ноября.
«Я подпитываюсь энергией тех, кто болеет за Забита, и намерен вернуться в США с победой. Спасибо Забиту за то, что принял этот бой. Он достоин биться с бойцами первой пятёрки рейтинга, но выйдет на бой со мной. И я намерен занять его место», — сказал Каттар в ходе открытой тренировки вчера, 6 ноября.
31-летний Каттар провёл 23 боя в MMA, одержав 20 побед и потерпев три поражения. На счету 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в 18 поединках.
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