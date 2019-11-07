Харди запретили применять ингалятор в бою с Волковым

Американский боец Грег Харди, который на турнире UFC в Москве 9 ноября сразится с россиянином Александром Волковым, не сможет воспользоваться ингалятором.
Харди, страдающий астмой, воспользовался ингалятором между вторым и третьим раундами в предыдущем поединке с Беном Сосоли. Он одержал победу, однако был дисквалифицирован за применение ингалятора с неизвестным содержимым.
«Харди не позволят воспользоваться ингалятором в поединке с Волковым», — цитирует вице-президента UFC Джеффа Новицки MMA Fighting.
Изначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.
Ранее Волков рассказал, что американские любители смешанных единоборств желают ему успеха в поединке с Харди, бывшим игроком в американский футбол, которого обвиняли в домашнем насилии.
- 7 ноября 2019
-
10:15
-
09:26
-
00:47
- 6 ноября 2019
-
23:33
-
23:16
-
22:27
-
21:44
-
20:47
-
18:19
-
17:31
-
16:21
-
15:51
-
14:04
-
13:04
-
12:46
-
11:50
-
11:01
-
10:20
-
09:17
-
00:57
- 5 ноября 2019
-
23:02
-
21:52
-
20:23
-
19:19
-
18:26
-
17:53
-
16:09
-
15:33
-
15:10
-
14:58
-
13:42
-
13:31
-
12:28
-
11:31
-
10:50