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Харди запретили применять ингалятор в бою с Волковым

Харди запретили применять ингалятор в бою с Волковым
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец Грег Харди, который на турнире UFC в Москве 9 ноября сразится с россиянином Александром Волковым, не сможет воспользоваться ингалятором.

Харди, страдающий астмой, воспользовался ингалятором между вторым и третьим раундами в предыдущем поединке с Беном Сосоли. Он одержал победу, однако был дисквалифицирован за применение ингалятора с неизвестным содержимым.

«Харди не позволят воспользоваться ингалятором в поединке с Волковым», — цитирует вице-президента UFC Джеффа Новицки MMA Fighting.

Изначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.

Ранее Волков рассказал, что американские любители смешанных единоборств желают ему успеха в поединке с Харди, бывшим игроком в американский футбол, которого обвиняли в домашнем насилии.

Волков: американцы желают мне победы над Харди
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