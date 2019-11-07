Соперник А. Нурмагомедова рассказал, что выступает с одной почкой

Немецкий боец смешанных единоборств Давид Завада, который на турнире UFC в Москве 9 ноября выйдет в октагон с российским бойцом Абубакаром Нурмагомедовым, сообщил, что выступает с одной почкой.

«Я дерусь с одной почкой. Это ещё детские проблемы, но сейчас они не доставляют мне неприятных ощущений. Я уже привык к этому и дерусь ничуть не хуже, чем если бы почек было две», — приводит слова Завады ТАСС.

Завада добавил, что сильной стороной Нурмагомедова, по его мнению, является борьба.

«Абубакар Нурмагомедов — это известное имя, он хорош в борьбе. Но я думаю, что победит тот, кто будет лучше готов», — сказал он.

Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок с Завадой станет для него дебютным в организации. На его счету 18 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел два поражения, а ещё один поединок завершился вничью.