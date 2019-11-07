Хандожко рассказал, зачем согласился на бой с Хабиловым

Российский боец смешанного стиля Сергей Хандожко, выступающий в полусреднем весе, рассказал, почему согласился провести поединок с Рустамом Хабиловым на турнире UFC в Москве 9 ноября.
«На Хабилова я готовился несколько лет, точнее, на хороших борцов. Рустам — один из лучших борцов, в топ-5. Я не понимаю, когда Хабилов говорит, что я хочу подняться на его имени. Если бы я хотел лёгкого боя, это был бы точно не Рустам. Несмотря на его последнее поражение, он боец высочайшего уровня. Но я согласен, что победа над ним будет большим шагом вперёд.
Хабилов немного повышает градус. Он писал, что я настаивал на этом бое, что я инициатор. Не знаю, зачем он это делает, но это его дело. Пусть накаляет, будет больше внимания», — сказал Хандожко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Хандожко провёл 32 боя в MMA, в которых одержал 26 побед и потерпел 5 поражений, а ещё один поединок завершился вничью. На счету Хабилова 23 победы и 4 поражения в 27 боях.
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