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Каттар назвал себя самым сложным соперником в карьере Магомедшарипова

Каттар назвал себя самым сложным соперником в карьере Магомедшарипова
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанного стиля Келвин Каттар рассказал об ожиданиях в преддверии поединка с россиянином Забитом Магомедшариповым. Каттар и Магомедшарипов выйдут в октагон на турнире UFC в Москве 9 ноября, причём их бой станет главным событием вечера.

«Могу сказать точно, что я для него самый жёсткий соперник в его карьере. Как бы то ни было, загадывать наперед и смотреть за спину Забиту было бы ошибкой.

Не думаю, что будет после и какой у меня будет соперник. А вот Забит уже говорит, что следующий его бой будет титульным, как будто он уже меня победил. Это большая ошибка. Важно не опережать события и концентрироваться на предстоящей встрече.

Чувствую себя отлично. Я настоящий профессионал, с весом всё в порядке, у меня всегда нужный вес. В октагоне всегда показываю всё, на что способен», — сказал Каттар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

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