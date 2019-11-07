Волков объяснил, зачем Макгрегор оскорблял Россию и Дагестан

Российский боец смешанного стиля Александр Волков прокомментировал резкие высказывания Конора Макгрегора, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, которые тот позволил себе на пресс-конференции в Москве в октябре. Макгрегор не удержался от выпадов в адрес представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе.

«Как бы то ни было, он это делает специально, чтобы фанаты Хабиба заставили дать Конору реванш. Он себя продаёт, продаёт бой, но для России делает это не очень корректно», — приводит слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Волкова спросили, не перешёл ли Макгрегор грани дозволенного в этой истории.

«Сложно сказать. Во-первых, думаю, он передвигается с большим количеством охраны, во-вторых, у него тут есть и поклонники.

У таких эпатажных людей есть как хейтеры, так и фанаты. Не знаю, заигрался ли он, но некоторые слова его лишние», — сказал боец.