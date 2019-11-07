В «Твиттере» показали проморолик реванша Руис — Джошуа. Видео
Сегодня, 7 ноября, ровно за месяц до матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа, в «Твиттере» опубликовали проморолик поединка боксёров. Руис и Джошуа выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.
В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, состоявшемся на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.
На счету 30-летнего Руиса 34 боя в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы и потерпел одно поражения. Его ровесник Джошуа одержал 22 победы в 23 поединках.
Холифилд дал совет Джошуа перед боем с Руисом
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