В «Твиттере» показали проморолик реванша Руис — Джошуа. Видео

Сегодня, 7 ноября, ровно за месяц до матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа, в «Твиттере» опубликовали проморолик поединка боксёров. Руис и Джошуа выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

Если у вас не отображается проморолик, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, состоявшемся на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя в профессиональном боксе, в которых он одержал 33 победы и потерпел одно поражения. Его ровесник Джошуа одержал 22 победы в 23 поединках.