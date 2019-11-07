Махачев не исключил, что Нурмагомедов согласится на реванш с Макгрегором

Российский боец MMA Ислам Махачев, входящий в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание Конора Макгрегора ещё раз выйти в октагон с Хабибом. По словам Махачева, такой бой возможен после ожидаемого поединка Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
«Сейчас есть принципиальный бой с Фергюсоном, а потом — почему бы и нет? Просто ничего принципиального не будет. Думаю, если ему предложат реванш в Москве, он вернётся.
Интересна ли идея Хабибу побить Конора в Дублине? Думаю, нет. Ехать за ним, драться...», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, после чего ещё раз защитил титул в поединке с Дастином Порье в сентябре 2019 года. Макгрегор же с тех пор не выходил в октагон.
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