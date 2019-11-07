Участники турнира UFC в Москве провели дуэль взглядов

Участники турнира UFC Fight Night 163 провели дуэль взглядов. В главном поединке турнира встретятся россиянин Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар. В соглавном поединке в рамках тяжёлого веса пройдёт бой Александра Волкова и скандального бойца Грега Харди, принявшего бой на коротком уведомлении.
Посмотреть видео с дуэли взглядов можно в официальном твиттер-аккаунте UFC Europe.
Файткард турнира UFC в Москве.
Основной кард
Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар
Александр Волков — Грег Харди
Зелим Имадаев — Дэнни Робертс
Хадис Ибрагимов — Эд Герман
Рамазан Емеев — Энтони Рокко Мартин
Шамиль Гамзатов — Клидсон Обрю
Предварительный кард
Магомед Анкалаев — Далча Лунгиамбула
Рустам Хабилов — Сергей Хандожко
Роман Копылов — Карл Роберсон
Абубакар Нурмагомедов — Дэвид Завада
Александр Яковлев — Рузвельт Робертс
Пэнни Кианзэд — Джессика-Роуз Кларк
Григорий Попов — Дэйви Грант.
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