Участники турнира UFC в Москве провели дуэль взглядов

Участники турнира UFC Fight Night 163 провели дуэль взглядов. В главном поединке турнира встретятся россиянин Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар. В соглавном поединке в рамках тяжёлого веса пройдёт бой Александра Волкова и скандального бойца Грега Харди, принявшего бой на коротком уведомлении.

Посмотреть видео с дуэли взглядов можно в официальном твиттер-аккаунте UFC Europe.



Файткард турнира UFC в Москве.



Основной кард



Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар

Александр Волков — Грег Харди

Зелим Имадаев — Дэнни Робертс

Хадис Ибрагимов — Эд Герман

Рамазан Емеев — Энтони Рокко Мартин

Шамиль Гамзатов — Клидсон Обрю



Предварительный кард



Магомед Анкалаев — Далча Лунгиамбула

Рустам Хабилов — Сергей Хандожко

Роман Копылов — Карл Роберсон

Абубакар Нурмагомедов — Дэвид Завада

Александр Яковлев — Рузвельт Робертс

Пэнни Кианзэд — Джессика-Роуз Кларк

Григорий Попов — Дэйви Грант.