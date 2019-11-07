Харди — о согласии на бой с Волковым: хотел спасти поединок для UFC

Боец UFC Грег Харди рассказал о причинах, по которым он принял бой с Александром Волковым на коротком уведомлении. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC в Москве.



«Я хотел спасти поединок для UFC. Естественно, когда вызов бросает кто-то вроде такой легенды, как Александр Волков, я обязан его принимать. Фанаты должны ждать настоящую войну. Я обожаю Россию. Там потрясающие ребята. Будет кроваво и весело, настоящее шоу», — приводит слова Грега Харди MMAJunkie.



Изначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.

Минувшую встречу Грег Харди провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.



В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.