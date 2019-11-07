Нэйт Диаз объявил о завершении карьеры

Боец UFC Нэйт Диаз дал понять, что ему не интересен реванш с Хорхе Масвидалем, и заявил о завершении карьеры.

«К чёрту этот реванш. Всё это закончилось уже тогда, когда началось. Я отправляюсь в тур, прощай, бойцовская игра», — написал на своей странице в «Инстаграме» Нэйт Диаз.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, что в карьере Нэйта Диаза уже была продолжительная пауза. Он не появлялся в откагоне с 2016 по 2019 год. В этом году он успел провести два поединка. Сначала Диаз уверенно победил Энтони Петтиса, а ранним утром 3 ноября мск досрочно проиграл Хорхе Масвидалю. Противостояние было остановлено врачом, так как Диаз получил серьёзное рассечение.