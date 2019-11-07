Хабиб и Махачев решили помочь Абубакару Нурмагомедову в сгонке веса
Завтра, 8 ноября, в Москве на ЦСКА Арене пройдёт взвешивание перед турниром UFC Fight Night 163. В его преддверии участники турнира сбрасывают последние лишние килограммы. Не исключением стал и дебютант промоушена Абубакар Нурмагомедов. Помочь в этом деле ему решили его брат, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, а также другие бойцы UFC в лице Ислама Махачева и Зубайры Тухугова.
«У Абубакара Нурмагомедова последние килограммы, решили ему помочь и заодно сами потренировались», — написал Махачев.
Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Ислама Махачева в «Инстаграме».
Напомним, 9 ноября Абубакар Нурмагомедов проведёт схватку с Давидом Завадой из Германии. Это будет первый бой россиянина в UFC.
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