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Полиция установила подозреваемого в деле о пропаже дочери Харриса

Полиция установила подозреваемого в деле о пропаже дочери Харриса
Бокс/ММА / ММА 0

Полиция штата Алабама установила подозреваемого в деле о пропаже дочери бойца UFC Уолта Харриса Ани Бланшар, сообщает MMA Fighting.

Им является 30-летний Ибрагим Язид. Следствие установило, что он был в том же месте, в котором в последний раз видели Бланшар. Также он проходит по другому делу о похищении и попытке убийства человека. Правоохранительные органы сообщают, что преступник опасен и, возможно, вооружён. На данный момент уже выписан ордер на его арест, а полиция занимается поисками Язида.

О пропаже Бланшар стало известно 23 октября, через два дня после этого был найден её автомобиль. Напомним, что из-за семейной драмы Уолт Харрис отказался от участия в турнире UFC on ESPN и, таким образом, лишился боя с Алистаром Оверимом.

Источник: MMA Fighting

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