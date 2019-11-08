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Президент UFC выразил готовность организовать дебютный бой Фьюри

Президент UFC выразил готовность организовать дебютный бой Фьюри
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что готов помочь бывшему чемпиону мира по боксу в тяжёлом весе Тайсону Фьюри дебютировать в смешанных единоборствах, но признался, что не совсем понимает, зачем это нужно британцу.

«Тайсон Фьюри — продаваемый тяжеловес. Он правильно продвигает свои бои. Он в состоянии провести поединки, которые войдут в историю.

Он входит в четвёрку лучших боксёров. Но зачем ему это (смешанные единоборства. — Прим. «Чемпионата»)? Чтобы быть избитым?

Но всё возможно. Если он захочет, у меня есть бойцы, готовые выйти на поединок с ним. Но я не совсем понимаю его», — цитирует Уайта TMZ.

На счету 31-летнего Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 поединках в профессиональном боксе. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, когда победил шведа Отто Уаллина.

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