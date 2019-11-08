Российский боец UFC не включил Нурмагомедова в топ-2 за всю историю

Российский боец Зелим Имадаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, не включил Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона организации в лёгком весе, в двойку лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств. По его словам, канадец Жорж Сен-Пьер, который в феврале 2019 года объявил о завершении карьеры, более достоин этого.
«Cчитаю Сен-Пьера одним из величайших бойцов в истории смешанных единоборств», — приводит слова Имадаева «RT на русском».
На счету 38-летнего Сен-Пьера, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения.
Также Имадаев упомянул американского бойца Джона Джонса, лидера сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории, выступающего в полутяжёлом весе. Нурмагомедов занимает вторую строчку в этой классификации.
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