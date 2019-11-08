Макгрегор опроверг подозрения в отцовстве с помощью ДНК-теста

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, смог доказать, что не является отцом ребёнка англичанки Терри Маррей, сообщает издание Herald.

Макгрегор прошёл ДНК-тест. В результате выяснилось, что вероятность того, что ирландец является отцом девочки, которой в январе 2020 года исполнится два года, равна нулю.

Ранее 26-летняя Маррей утверждала, что отцом её ребёнка является Макгрегор, однако тот всегда отрицал это. Сообщается, что теперь Конор может подать в суд на издания, которые утверждали об этом.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда в титульном поединке проиграл Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе.

