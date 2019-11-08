Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Макгрегор опроверг подозрения в отцовстве с помощью ДНК-теста

Макгрегор опроверг подозрения в отцовстве с помощью ДНК-теста
Бокс/ММА / ММА 0

Ирландский боец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, смог доказать, что не является отцом ребёнка англичанки Терри Маррей, сообщает издание Herald.

Макгрегор прошёл ДНК-тест. В результате выяснилось, что вероятность того, что ирландец является отцом девочки, которой в январе 2020 года исполнится два года, равна нулю.

Ранее 26-летняя Маррей утверждала, что отцом её ребёнка является Макгрегор, однако тот всегда отрицал это. Сообщается, что теперь Конор может подать в суд на издания, которые утверждали об этом.

На счету Макгрегора 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда в титульном поединке проиграл Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгком весе.

Волков объяснил, зачем Макгрегор оскорблял Россию и Дагестан
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019