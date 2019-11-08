Поветкин начал подготовку к бою с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин приступил к подготовке к поединку с американцем Майклом Хантером в Подмосковье, сообщили в команде спортсмена.

«Александр готовится к бою в Чехове. С 11 ноября у него начнутся спарринги», — цитирует представителя команды Поветкина ТАСС.

Поветкин и Хантер выйдут на ринг в андеркарде матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом) при двух поражениях на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом) при одном поражении от украинца Александра Усика.

Ранее промоутер Поветкина Андрей Рябинский сообщил, сколько заработает его подопечный за бой с Хантером.

