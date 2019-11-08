Дебют Гассиева в тяжёлом весе опять перенесли
Российский боксёр Мурат Гассиев не выйдет на ринг в 2019 году и дебютирует в тяжёлом весе в январе 2020 года, сообщили в команде спортсмена.
«Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернётся на ринг в январе», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.
Гассиев должен был дебютировать в тяжёлом весе ещё в августе в поединке с американцем Джоуи Давейко. Затем бой перенесли на 12 октября, но спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча. Позднее сообщалось, что бой может пройти в декабре.
В активе Гассиева, бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF, 27 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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