Дебют Гассиева в тяжёлом весе опять перенесли

Российский боксёр Мурат Гассиев не выйдет на ринг в 2019 году и дебютирует в тяжёлом весе в январе 2020 года, сообщили в команде спортсмена.

«Мурат не будет форсировать подготовку. Он вернётся на ринг в январе», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Гассиев должен был дебютировать в тяжёлом весе ещё в августе в поединке с американцем Джоуи Давейко. Затем бой перенесли на 12 октября, но спортсмен не успевал восстановиться от травмы плеча. Позднее сообщалось, что бой может пройти в декабре.

В активе Гассиева, бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF, 27 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и потерпел одно поражение.