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Боец Имадаев признал, что Нурмагомедов победил бы Сен-Пьера

Боец Имадаев признал, что Нурмагомедов победил бы Сен-Пьера
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Зелим Имадаев, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, согласился с тем, что Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе, одержал бы победу в поединке с Жоржем Сен-Пьером, несмотря на то что поставил канадца выше россиянина. 38-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, но в теории не исключил возвращения.

«Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера. Хабиб — молодой и более заряженный боец, в то время как Жорж уже стар. В молодости канадец выступал на высочайшем уровне и на голову превосходил визави, но с тех пор прошло много времени», — цитирует Имадаева «RT на русском».

На счету Сен-Пьера, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.

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