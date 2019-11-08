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Джейкобс проведёт поединок с Чавесом

Джейкобс проведёт поединок с Чавесом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс (35-3, 29 КО) проведёт следующий поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом (51-3-1, 33 КО), сообщает BoxingScene. Стороны официально подписали контракт. Встреча состоится 20 октября в Финиксе (штат Аризона, США).

Дэниел Джейкобс последний поединок провёл в мае 2019 года с Саулем Альваресом. Тот бой он проиграл решением судей и потерял титул по версии IBF. Что касается Чавеса, то в августе 2019 года он вернулся на ринг после двухлетнего простоя и сразу нокаутировал Эверта Браво.

Напомним, в прошлом Хулио Сезар Чавес встречался с Саулем Альваресом и проиграл ему с разгромным счетом решением судей.

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