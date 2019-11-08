Джейкобс проведёт поединок с Чавесом
Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс (35-3, 29 КО) проведёт следующий поединок с экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом (51-3-1, 33 КО), сообщает BoxingScene. Стороны официально подписали контракт. Встреча состоится 20 октября в Финиксе (штат Аризона, США).
Дэниел Джейкобс последний поединок провёл в мае 2019 года с Саулем Альваресом. Тот бой он проиграл решением судей и потерял титул по версии IBF. Что касается Чавеса, то в августе 2019 года он вернулся на ринг после двухлетнего простоя и сразу нокаутировал Эверта Браво.
Напомним, в прошлом Хулио Сезар Чавес встречался с Саулем Альваресом и проиграл ему с разгромным счетом решением судей.
- 8 ноября 2019
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
-
17:27
-
16:04
-
15:08
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
12:27
-
12:08
-
11:01
-
10:15
-
09:21
-
00:55
- 7 ноября 2019
-
23:26
-
22:38
-
21:35
-
20:48
-
19:38
-
18:58
-
17:50
-
16:38
-
16:04
-
15:09
-
14:25
-
14:10
-
13:37
-
13:27
-
13:12
Партнерский контент