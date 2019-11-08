Макгрегор сдал отрицательный ДНК-тест на отцовство
Конор Макгрегор сдал отрицательный ДНК-тест на отцовство, сообщает издание Herald. Речь идёт не о детях ирландца. В 2018 году англичанка Терри Маррей заявила, что родила от Конора дочь, ссылаясь на то, что в апреле 2017 года вступала с ним в интимную связь. Тот в свою очередь не признавал отцовства и решился на ДНК-тест.
Результаты тестирования показали, что Маррей лгала. Таким образом, Конор может подать в суд как на девушку, так и на издания, распространявшие клевету.
Отметим, недавно Конор признал вину за инцидент в одном из пабов Дублина, когда он ударил пожилого мужчину за отказ выпить. Тогда Макгрегор раскаялся, попросил у пострадавшего прощения и в итоге был оштрафован лишь на 1000 евро.
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