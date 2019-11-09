Абубакар Нурмагомедов рассказал, как отец Хабиба помог ему во время весогонки
9 ноября в Москве, на ЦСКА Арена состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. В его ходе дебютный бой в лиге проведёт двоюродный брат чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар.
В преддверии противостояния с Давидом Завадой боец рассказал о том, как ему далась сгонка веса и кто ему помогал справиться с задачей в самые сложные моменты.
«Когда гонял последний килограмм мой дядя подбадривал меня, но никогда этого не было на тренировках. На тренировках ты должен впахивать как конь», — написал Абубакар Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, главным событием шоу в Москве станет поединок Забита Магомедшарипова и Кэлвина Каттара.
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