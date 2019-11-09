Волков и его соперник Харди пожали друг другу руки. Видео

Бойцы UFC Грег Харди (США) и Александр Волков (Россия) пожали друг другу руки в ходе традиционной дуэли взглядов.

Видео доступно на «Чемпионате».



Напомним, поединок Волкова и Харди пройдёт в рамках турнира UFC в Москве, запланированном на сегодня, 9 ноября.



Изначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.



Минувшую встречу Грег Харди провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.



В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.