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Волков и его соперник Харди пожали друг другу руки. Видео

Волков и его соперник Харди пожали друг другу руки. Видео
Бокс/ММА / ММА 0

Бойцы UFC Грег Харди (США) и Александр Волков (Россия) пожали друг другу руки в ходе традиционной дуэли взглядов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, поединок Волкова и Харди пройдёт в рамках турнира UFC в Москве, запланированном на сегодня, 9 ноября.

Изначально соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.

Минувшую встречу Грег Харди провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.

В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.

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