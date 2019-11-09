Бетербиев получил от «Ахмата» именную футболку с 15-м номером

Российский боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев получил именную футболку «Ахмата» с номером 15 в преддверии встречи 16-го тура Российской Премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».



Число 15 является в настоящий момент знаковым для Бетербиева: на профессиональном ринге он провёл 15 поединков, в которых одержал 15 побед, и все они были нокаутом. Бетербиев получил футболку из рук вице-президента грозненского клуба Исы Ибрагимова. Кроме того, Бетербиев нанёс символический первый удар по мячу в этом матче.



Встреча грозненского «Ахмата» с екатеринбургским «Уралом» закончилась безголевой ничьей.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» грозненского клуба.