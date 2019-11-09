Масвидаль — Диазу: если захочешь вернуться, я буду ждать

Боец UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал решение Нейта Диаза завершить карьеру.
«Слышал, что информация об уходе Диаза может быть правдой. Если так, то было здорово делить с тобой октагон.
Если когда-нибудь захочешь вернуться в бои, буду ждать. А пока я продолжу делать деньги», — приводит слова Масвидаля BJPenn.
Напомним, ранее Диаз дал понять, что ему неинтересен реванш с Хорхе Масвидалем, и заявил о завершении карьеры.
В карьере Нэйта Диаза уже была продолжительная пауза. Он не появлялся в откагоне с 2016 по 2019 год. В этом году он успел провести два поединка. Сначала Диаз уверенно победил Энтони Петтиса, а ранним утром 3 ноября мск досрочно проиграл Хорхе Масвидалю. Противостояние было остановлено врачом, так как Диаз получил серьёзное рассечение.
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