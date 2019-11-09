В Минске определились финалисты и победители первенства Европы по тайскому боксу

Девять российских спортсменов вышли в финал чемпионата Европы по тайскому боксу в столице Беларуси. 12 юношей и девушек завоевали золотые медали первенства. Стоит отметить волевую победу Валерии Дроздовой над принципиальной шведской соперницей Софией Олофссон и яркий дебют на международной арене супертяжеловеса Ивана Петренко, одержавшего досрочную победу.



Результаты боёв с участием российских спортсменов



Полуфиналы



Женщины до 48 кг. Анастасия Кулинич (Украина) — Татьяна Петрова (Россия) — победа Кулинич решением судей (29:28)

Мужчины до 54 кг. Асланбек Зикрьёев (Россия) — Кевин Мартинес (Испания) победа Зикрьёева решением судей (30:25)

Женщины до 54 кг. София Олофссон (Швеция) — Валерия Дроздова (Россия) — победа Дроздовой решением судей (29:28)

Женщины до 57 кг. Мария Климова (Россия) — Габия Моркунайте (Литва) — победа Климовой решением судей (30:27)

Мужчины до 60 кг. Даниил Ермоленко (Беларусь) — Махмуд Мирзабеков (Россия) — победа Ермоленко решением судей (29:28)

Мужчины до 63,5 кг. Суручай Сосом (Финляндия) — Андрей Хромов (Россия) — победа Хромова решением судей (29:28)

Мужчины до 75 кг. Владимир Барышев (Украина) — Денис Колотыгин (Россия) — досрочная победа Колотыгина во втором раунде.

Мужчины до 81 кг. Василий Сорокин (Украина) — Али Алиев (Россия) — победа Сорокина решением судей (30:27)

Мужчины до 86 кг. Михаил Сартаков (Россия) — Дмитрий Валент (Беларусь) — победа Валента решением судей (30:27)

Мужчины свыше 91 кг. Иван Петренко (Россия) — Хоаким Вестерберг (Швеция) — досрочная победа Петренков во втором раунде.

Женщины до 63,5 кг. Светлана Винникова (Россия) — Риика Ярвенпяя (Финлияндия) — досрочная победа Винниковой во втором раунде.

Мужчины до 71 кг. Олег Гута (Украина) — Давид Чангелия (Россия) — победа Чангелии решением судей (28:29)

Мужчины до 91 кг. Вадим Дмитриев (Россия) — Керем Сахаде (Турция) — досрочная победа Дмитриева в первом раунде.



Финалы



Юноши до 32 кг. Рамиль Кямалов (Беларусь) — Артём Шахламджян (Россия) — победа Кямалова решением судей (29:28).

Девушки до 32 кг. Елизавета Сидорова (Беларусь) — Ангелина Мозалева (Россия) — победа Мозалевой решением судей (30:27)

Юноши до 34 кг. Станислав Прокофьев (Латвия) — Мелик Восканян (Россия) — победа Восканяна решением судей (30:27)

Девушки до 38 кг. Виктория Русинова (Россия) — Дарья Бойцова (Беларусь) победа Русиовой решением судей (30:27)

Юноши до 38 кг. Аюб Умаев (Россия) — Аттила Тот (Венгрия) — досрочная победа Умаева в первом раунде.

Юноши до 40 кг. Иван Шахнин (Беларусь) — Андрей Кувшинов (Россия) — победа Шахнина решением судей (30:27)

Девушки до 40 кг. Милана Коваленко (Россия) — Ангелина Якубовская (Беларусь) — победа Якубовской решением судей (30:27)

Девушки до 42 кг. Александра Браилко (Россия) — Мария Мамуто (Беларусь) — досрочная победа Браилко в первом раунде.

Юноши до 44 кг. Даниил Касперович (Беларусь) — Вячеслав Евсюков (Россия) — победа Евсюкова решением судей (30:27)

Юноши до 48 кг. Шахаф Тувиана (Израиль) — Рустам Юнусов (Россия) — победа Юнусова решением судей (29:27)

Юноши до 54 кг. Егор Ковалевский (Беларусь) — Кирилл Козлов (Россия) — досрочная победа Козлова в первом раунде.

Девушки до 56 кг. Анна Хорошенькова (Россия) — Виктория Кухейко (Беларусь) — победа Хорошеньковой решением судей (30:27)

Юноши до 58 кг. Вадим Шапецюк (Беларусь) — Юрий Кузьмин (Россия) — побда Кузьмина решением судей (30:26)

Юноши до 60 кг. Дмитрий Мельников (Беларусь) — Даниил Белов (Россия) — досрочная победа Белова в третьем раунде.

Юноши до 63,5 кг. Даниил Соловей (Беларусь) — Игорь Курмышев (Россия) — победа Соловья единогласным решением судей (29:28)

Юноши до 71 кг. Владислав Сайк (Россия) — Андрей Морозов (Беларусь) — досрочная победа Сайка в первом раунде.