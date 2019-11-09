Мазуров рассказал, в чём Магомедшарипов может уступить Каттару

Ведущий «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров поделился ожиданиями от поединка Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар, который состоится сегодня, 9 ноября, на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
«У Забита будет небольшое преимущество в антропометрии — более высокий рост и больший размах рук. Плюс у него будет преимущество в технике. Что касается статистики, то Магомедшарипов больше попадает, чем его оппонент, и гораздо меньше пропускает. При этом Каттар обладает нокаутирующей мощью, которую российский боец, на мой взгляд, способен выдержать. Кроме того, у Забита преимущество в работе на ногах, нестандартное ведение боя. Ну и наконец борьба. Магомедшарипов может поломать соперника. Может перебить по очкам. У Келвина хороший процент защиты от тейкдаунов — 80%. Но если Забит захочет отправить своего соперника именно в борьбе на канвас, то он это обязательно сделает.
Поэтому в принципе по всем показателям Магомедшарипов будет фаворитом в этом противостоянии. Но есть одно небольшое «но». Это будет главный бой. Пять раундов. Мы знаем, что Забит очень любит всякие вертушки, показывать сложную технику, а это довольно энергозатратно и иногда негативно сказывается на функционале нашего самородка. Хочется верить, что здесь Забит будет действовать более рационально и сделает всё, чтобы победить. Наверняка так оно и будет. Он фаворит, поэтому я поставлю именно на него. Думаю, что он выиграет по очкам», — цитирует Мазурова Metaratings.ru.
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