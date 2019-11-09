Харди: надеюсь, смогу встретить Путина, я его большой фанат

Американский боец ММА и бывший игрок в американский футбол Грег Харди рассказал, кого хочет видеть на трибунах на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Американский боец встретится с россиянином Александром Волковым.

«Надеялся, что смогу встретить в России президента Владимира Путина. Я его большой фанат. Держу пальцы скрещенными на удачу. Надеюсь, он там будет. Будет суперхайпово!

Приход Путина для меня очень важен. Это как дарование королевского титула. А знаете, что я принц войны? Потому и важны королевские особы», — приводит слова Харди TMZ.

Соперником Волкова на турнире UFC в Москве должен был стать бразильский боец Джуниор дос Сантос, но из-за травмы ему пришлось сняться с поединка.



Минувшую встречу Грег Харди провёл в ночь на 19 октября мск с Беном Сосоли. Поединок был признан несостоявшимся, так как Харди во время боя воспользовался ингалятором.



В UFC у Грега четыре поединка: в двух он победил, в одном проиграл дисквалификацией, один был признан несостоявшимся.