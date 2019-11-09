Мейвезер не будет драться с Пакьяо или Альваресом

Глава компании Mayweather Promotions Леонард Эллберн сообщил, что бывший чемпион мира Флойд Мейвезер-младший не планирует возвращаться на ринг ради реванша с Мэнни Пакьяо.

«Флойд уже объявил бы о возвращении, если бы хотел. Бой с Пакьяо? Нет, его не будет. Возможный переход в полутяжёлый вес ради боя с Саулем Альваресом? Тоже нет.

Мы прекрасно знаем, что делаем. Мы создали величайшую звезду в мире спорта. Флойд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире», — цитирует Эллберна IB Times.

Слухи о возможном реванше Флойда Мейвезера-младшего и Пакьяо появились после того, как американец обещал снова побить соперника при встрече. Пакьяо уже давно говорит о желании провести повторный бой с Флойдом.