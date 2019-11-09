Мейвезер не будет драться с Пакьяо или Альваресом
Глава компании Mayweather Promotions Леонард Эллберн сообщил, что бывший чемпион мира Флойд Мейвезер-младший не планирует возвращаться на ринг ради реванша с Мэнни Пакьяо.
«Флойд уже объявил бы о возвращении, если бы хотел. Бой с Пакьяо? Нет, его не будет. Возможный переход в полутяжёлый вес ради боя с Саулем Альваресом? Тоже нет.
Мы прекрасно знаем, что делаем. Мы создали величайшую звезду в мире спорта. Флойд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире», — цитирует Эллберна IB Times.
Слухи о возможном реванше Флойда Мейвезера-младшего и Пакьяо появились после того, как американец обещал снова побить соперника при встрече. Пакьяо уже давно говорит о желании провести повторный бой с Флойдом.
Дядя Мейвезера рассказал, какие ошибки допустил Ковалёв в поединке с Альваресом
- 9 ноября 2019
-
18:46
-
18:30
-
17:06
-
16:35
-
15:24
-
14:27
-
13:56
-
12:49
-
11:41
-
10:49
-
08:25
-
04:35
-
02:36
-
00:29
- 8 ноября 2019
-
23:53
-
22:40
-
21:53
-
19:41
-
19:15
-
18:28
-
18:05
-
17:44
-
17:40
-
17:27
-
16:04
-
15:08
-
14:22
-
14:09
-
13:52
-
12:27
-
12:08
-
11:01
-
10:15
-
09:21
-
00:55
Партнерский контент